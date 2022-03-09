Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 09.03.2022 - 14:56
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkelerinde bulundukları dönemde DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu A.T, A.M. ve K.İ'nin kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, inşaatlarda ve ahırda çalıştıkları belirlenen zanlılar gözaltına alındı, dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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