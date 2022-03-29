Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 29.03.2022 - 11:57
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta, DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 4 zanlının kentte saklandığını belirledi.
Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.
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