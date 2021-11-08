Kayseri'de evde 13 yıldır eğitim alan cam kemik hastası Esra'nın hayali katip olmak

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Yürüyemediği için ilkokul, ortaokul ve liseden evde eğitim imkanı sayesinde mezun olan Ata, şimdi ise üniversiteli olmanın hayalini kuruyor.



Ders çalışmak için Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kütüphanelerini tercih eden Ata, Esenyurt Mahallesi'ndeki evinden akülü aracıyla yola çıkarak Merkez Kütüphane'ye geliyor.



İki çocuklu ailenin küçüğü olan, gezmeyi, müzik dinlemeyi ve şarkı söylemeyi çok seven Ata, yaşama olan bağlılığıyla dikkati çekiyor.



Ata, AA muhabirine, cam kemik hastalığının 4 türü bulunduğunu, kendisinin tip 2 çeşidinden olduğu için yürüyemediğini söyledi.



Kemiklerinin hassasiyetine dikkati çeken Ata, en ufak darbede kırılabildiklerini dile getirdi.



Esra Ata, 7 yaşından beri evde eğitim aldığını ve şimdi de üniversite sınavına hazırlandığını anlatarak, "Ailemin maddi durumundan dolayı dershaneye gidemiyorum. Erciyes Üniversitesinde okumak istiyorum. Çok küçüklükten beri hayalim katip olmak. Bunun için Erciyes Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokuluna gitmek istiyorum." diye konuştu.



Yazmayı normalde de sevdiğini ifade eden Ata, bilgisayar kullanımında ve iletişim konusunda başarılı olduğunu belirtti.



Ata, sınava evde hazırlanmanın zor olduğunu, kaynak kitaplara ulaşmada da sıkıntı yaşadığını kaydetti.



Evinden Merkez Kütüphane'ye akülü aracıyla 35 dakikada geldiğini aktaran Ata, "Şehir içi ulaşımda engelli rampalarını kullanırken çok zorluk yaşıyorum. Bunun nedeni bazı sürücülerin duyarsız şekilde bu rampaları kapatmaları. Evim kütüphaneye uzak olduğu için akülü aracımla gelirken de zorluk çekiyorum." ifadelerini kullandı.



Ata, kütüphanenin ise engellilere göre düzenlendiğini, bu nedenle içinde rahatlıkla akülü aracıyla hareket ettiğini anlattı.



Konserlere gitmeyi çok sevdiğini anlatan Esra Ata, müziğe ilgi duyduğunu ve bazı enstrümanları çalabildiğini de sözlerine ekledi.

