Kayseri'de FETÖ sanığına hapis cezası

Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 01.07.2021 - 13:32
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık emekli polis M.T. ile avukatı hazır bulundu.
Duruşma savcısı, mütalaasında, sanık M.T'nin "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla yargılanan sanık, suçlamaları reddederek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık M.T'ye "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi.
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