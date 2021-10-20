Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 20.10.2021 - 10:52
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, M.A.K. yönetimindeki 06 HA 9746 plakalı otomobil, bisikletiyle yolda seyreden Süleyman Şen'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola düşen Şen, hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kayseri Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kayseri Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.