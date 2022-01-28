Kayseri'de pazar artıkları yaban hayvanlarına yem oldu

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Bünyan'da yaban hayvanları için karla kaplı alanlara pazar artıklarının da içerisinde yer aldığı 4 ton 250 kilogram yem bırakıldı.



Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.



Son olarak Bünyan'da, yerleşim yerlerinden uzak ve kar yağışının yoğun olduğu noktalara, 250 kilogram buğday, 2 ton ot, pazarlardaki artık 2 ton meyve ve sebzenin, hayvanların doğal yaşam alanlarına bırakıldığı belirtildi.



Yemleme çalışmalarına Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Vekili Murat Akkaya, Bünyan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kadir Er, avcı dernek başkanları ve vatandaşların katıldığı kaydedildi.

