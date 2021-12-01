Kayseri'de polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 01.12.2021 - 10:02
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kocasinan Bulvarı'nda takip edilen bir otomobil, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu Melikgazi ilçesi Nişan Sokak üzerinde kaza yapan otomobilin sürücüsü Ş.A.C. ile araçta bulunan O.C. yakalandı.
Otomobilde yapılan aramada silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yakalanan iki kişi gözaltına alındı.
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