Kayseri'de polisten kaçarken birinci kattan atlayarak yaralanan hükümlü yakalandı

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde gece uygulamasında kendisini durduran bekçilere silah çekip, havaya bir el ateş ettikten sonra kaçan O.G'nin (27) yakalanması için çalışma başlattı.



Hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen firari hükümlü O.G'nin saklandığı adresi tespit eden polisler, 6 ekiple operasyon düzenledi.



Kapı çalındığı esnada ekipleri fark eden O.G, birinci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaralandı.



Ayağında kırıklar oluşan firari hükümlü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Operasyonda, hükümlünün kullandığı havalı tabanca da ele geçirildi.



