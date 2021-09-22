Kayseri'de silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah ticareti ile mücadele kapsamında Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde 11 adrese ve 7 araca eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, jandarma tarafından 9 zanlı gözaltına alındı.



İkamet ve araç aramalarında 9 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 32 tabanca şarjörü, 383 tabanca mermisi, 47 av tüfeği fişeği ile çalındığı beyan edilen silahlara ait 24 ruhsat ve 1 bıçak ele geçirildi.



Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

