Kayseri'de silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı

Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 22.09.2021 - 18:49
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah ticareti ile mücadele kapsamında Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde 11 adrese ve 7 araca eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, jandarma tarafından 9 zanlı gözaltına alındı.
İkamet ve araç aramalarında 9 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 32 tabanca şarjörü, 383 tabanca mermisi, 47 av tüfeği fişeği ile çalındığı beyan edilen silahlara ait 24 ruhsat ve 1 bıçak ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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