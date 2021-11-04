Kayseri'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 04.11.2021 - 20:36
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, Suriye'de bulunduğu dönemde DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu İ.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Merkez Melikgazi ilçesinde bulunan bir ev ve iş yerinde yapılan aramada, birçok dijital materyal ele geçirildi, şüpheli yakalandı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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