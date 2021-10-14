Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 14.10.2021 - 20:08
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Kocasinan ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
İkamette ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 612 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram esrar ile 3 tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerden 6'sı, haklarında "uyuşturucu madde kullanmak suçundan" işlem yapılarak salıverildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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