Kayseri'de uyuşturucu şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen M.K ve O.B'nin saklandığı adrese Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.



Kaçmaya çalışan zanlılar, kovalamaca sonucu yakalandı.



Adreste yapılan aramada 445 gram sentetik uyuşturucu, 0,62 gram esrar ile hassas terazi ve alüminyum folyo ele geçirildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.