Kayseri'de üzerine beton blok düşen 2 kişiden biri öldü

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,

Alınan bilgiye göre, Beydeğirmeni Mahallesi'nde bir firmada çekiciyle sabitlemeye çalıştıkları beton blok üzerindeki işçi H.M.A, yaklaşık 10 metre yüksekten düştü. Bu sırada beton blok H.M.A. ve yanındaki C.A'nın üstüne devrildi.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.



Ekipler, H.M.A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yaralı C.A. ise Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.



