Kayseri'de üzerine beton blok düşen 2 kişiden biri öldü

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 09:04
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Beydeğirmeni Mahallesi'nde bir firmada çekiciyle sabitlemeye çalıştıkları beton blok üzerindeki işçi H.M.A, yaklaşık 10 metre yüksekten düştü. Bu sırada beton blok H.M.A. ve yanındaki C.A'nın üstüne devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, H.M.A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralı C.A. ise Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kayseri Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kayseri Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.