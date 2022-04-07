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Kayseri'de üzerine beton blok düşen 2 kişiden biri öldü (Kayseri Haberleri)

Kayseri'de üzerine beton blok düşen 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 09:04

Kayseri'de üzerine beton blok düşen 2 kişiden biri öldü

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Beydeğirmeni Mahallesi'nde bir firmada çekiciyle sabitlemeye çalıştıkları beton blok üzerindeki işçi H.M.A, yaklaşık 10 metre yüksekten düştü. Bu sırada beton blok H.M.A. ve yanındaki C.A'nın üstüne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, H.M.A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı C.A. ise Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

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