Kayseri'de yaklaşık 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 10.03.2022 - 16:48
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pınarbaşı ilçesinde bir araçta arama yapıldı.
Araçta bulunan 3 ton 450 kilogram kaçak tütüne el konuldu. Bir şüpheli gözaltına alındı.
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