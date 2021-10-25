Kayseri'de "yol verme" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kurye yaralandı

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Gesi Fatih Mahallesi Hanedan Sokak'ta karşılaşan B.T. ile kuryeler E.A. ve A.K. arasında "yol verme" nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.



B.T, yanında bulunan bıçakla E.A. ve A.K'yi yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Yaralı 2 kurye, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.



Şüpheli B.T. ise gözaltına alındı.

