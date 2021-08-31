Kayseri'den yangın ve sel felaketi mağdurları için AFAD'a 150 bin lira bağış

Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 31.08.2021 - 12:46
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
Şube Başkanı Mustafa Kökenek, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketi ile Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yangın sebebiyle mağdur olanlara destek için harekete geçtiklerini belirterek, "Gün, onlarla bir olma günüdür." dedi.
Kökenek, devletin mağdurları yalnız bırakmadığını ancak her şeyi devletten beklemek gibi bir lüksleri de bulunmadığını ifade etti. Dernek olarak 1972'den beri fakirin, ihtiyaç sahiplerinin yanında bulunduklarını vurgulayan Kökenek, "Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği Kayseri Şubesi olarak sel ve yangın mağduru insanlarımızın yanında olmak, acılarını paylaşmak, ihtiyaçlarının karşılanmasına, yaralarının sarılmasına katkı sunmak için AFAD hesabına 150 bin lira yatırdık." diye konuştu.
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