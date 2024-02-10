Kayseri'de yangın çıkan evde bir kişi ölü bulundu

Melikgazi'de, Bağpınar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde yangın çıktı.



Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.



İtfaiye ekipleri gelmeden yangının kendiliğinden söndüğü evde tek başına kalan 56 yaşındaki T.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



T.T'nin cesedi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Evin bir odasında eşyaların zarar gördüğü yangının neden çıktığı araştırılıyor.