Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı (Kırklareli Haberleri)

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli Haberleri 31.08.2021 - 16:41

Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

 İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Kofçaz ve Lüleburgaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Irak, Filistin ve Afganistan uyrukluyu 13 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

Yasal Bilgilendirme

Kırklareli Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kırklareli Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA KIRKLARELİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...