Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli Haberleri 31.08.2021 - 16:41
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Kofçaz ve Lüleburgaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Irak, Filistin ve Afganistan uyrukluyu 13 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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