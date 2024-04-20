Kırklareli'nde TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nde Mustafa K. idaresindeki TIR, Lüleburgaz-Babaeski kara yolunun Otel mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, İbrahim E. yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.



Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralı sürücüler, ambulans ile Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması sonrası yeniden açıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin