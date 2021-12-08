Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ile Kofçaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.



Ekipler denetimlerde Kavaklı beldesi yakınlarında M.K'nın yönetimindeki ticari taksiyi durdurdu.



Kontrollerde takside Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.



Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.



Jandarma, Kofçaz ilçesinin Karaabalar köyünde yaptığı denetimde de 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.



İşlemleri tamamlanan 17 yabancı uyruklu, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

