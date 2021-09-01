Kırklareli'nde 18 sığınmacı yakalandı (Kırklareli Haberleri)

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 18 sığınmacı yakalandı.

Kırklareli Haberleri 01.09.2021 - 13:17

Kırklareli'nde 18 sığınmacı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler Fas, Suriye ve Afganistan uyruklu 18 sığınmacıyı yakaladı. Sığınmacılardan 16'sı Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. 

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