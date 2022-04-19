Kırklareli'nde 195 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 19.04.2022 - 12:17
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, Kofçaz ve Pınarhisar ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler Suriye, Tunus, Afganistan, Filistin, Fas ve İran uyruklu 195 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.
Göçmenlerin geçişine organizatörlük yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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