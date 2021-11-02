Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 02.11.2021 - 09:22
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, Jandarma ve polis ekipleri, kent merkezi ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.
Denetim yapan ekipler, 32 Pakistan ve Suriye uyruklunun ülkeye yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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