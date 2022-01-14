Kırklareli'nde 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 14.01.2022 - 10:57
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 34 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Çağlayık köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, yurda kaçak yollardan giren 34 Afganistan uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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