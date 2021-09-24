Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 12:12
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Şükrüpaşa köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, bölgedeki 6 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü. Yaralı bulunan bir Suriyeli, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
İşlemleri tamamlanan 5 yabancı uyruklu, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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