Kırklareli'nde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 23.11.2021 - 10:11
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, Ovacık köyünde İsmail D. yönetimindeki 59 YS 405 plakalı otomobile hemzemin geçitten geçtiği esnada tren çarptı.
Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobildeki sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, bölgede yangın riskine karşı önlem aldı.
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