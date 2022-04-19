Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 19.04.2022 - 16:28
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkaya köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Kale mevkisinde S.T, Ş.B, A.G. ve M.Z.K'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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