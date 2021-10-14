Kırklareli'nde trafik kazasında ölen Çin uyruklu kişinin cesedi ailesine teslim edildi

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 14.10.2021 - 16:29
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, Lüleburgaz ilçesindeki kazada yaşamını yitiren Jin Beinian Chinese'nin cesedi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Chinese'nin cenazesinin Bulgaristan'a götürüleceği öğrenildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 12 Ekim'de, sürücüsü henüz belirlenemeyen CB 2927 BK plakalı otomobilin, TEM otoyolu Lüleburgaz gişeleri yakınlarında devrilmesi sonucu Chinese hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.
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