Kırklareli'nde un fabrikası yangında hasar gördü (Kırklareli Haberleri)

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir un fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 21.04.2022 - 10:52

Kırklareli'nde un fabrikası yangında hasar gördü

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Yenibedir mevkisindeki un fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika işçilerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrika hasar gördü.

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