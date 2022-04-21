Kırklareli'nde un fabrikası yangında hasar gördü

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 21.04.2022 - 10:52
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı,
Yenibedir mevkisindeki un fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika işçilerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrika hasar gördü.
Kırklareli Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kırklareli Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.