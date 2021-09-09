Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 09.09.2021 - 09:28
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı,
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T, R.V.S. ve O.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 6 zanlı serbest bırakıldı. Kentte dün düzenlenen operasyonda, 2 bin 882 sentetik uyuşturucu hap, 5 kök Hint keneviri, 4 tabanca, tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirilmişti.
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