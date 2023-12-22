Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı (Kırşehir Haberleri)

Kırşehir'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen Ü.A'yı kent merkezinde bir adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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