Kırşehir Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Kırşehir Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe ilçe Oy Sonuçları Son Dakika

Kırşehir Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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31 Mart 2024 Kırşehir yerel seçim sonuçları gelmeye başladı.

Saat 00:05 itibarıyla sonuçlar;



CHP adayı SELAHATTİN EKİCİOĞLU %53.06 oy aldı



AK Parti adayı OSMAN ARSLAN %37.03 oy aldı



İYİ Parti adayı UFUK CENGİZ %37.03 oy aldı

Kırşehir İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Kırşehir YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.