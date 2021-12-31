Kırşehir'de sahte içki operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Haberler - Kırşehir Haberleri Anadolu Ajansı 31.12.2021 - 12:47
Kırşehir Haberleri - Anadolu Ajansı, Kırşehir'de, polisin sahte içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki üretip piyasaya sürmek isteyen kişilere yönelik çalışma yaptı.
Farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 125 litre etil alkol, 4 şişe anason yağı, 8 şişe malt aroması, 3 alkol ölçüm aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.T, H.Ş, O.Ç, R.M. ve H.K'nin emniyette işlemleri sürüyor.
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