Kocaeli'de motosikletin çarptığı yaya öldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Kocaeli'de motosikletin çarptığı yaya öldü

D-130 kara yolunun iskele yolu ışıklar mevkisinde Mehmet V'nin kullandığı 67 ACJ 074 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taksi durağına ait tabelaya çarptı.

Daha sonra savrulan motosiklet, yol kenarında yürüyen İsmail Z'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, İsmail Z'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ise ambulansla Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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