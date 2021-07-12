Alevler arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı (Malatya Haberleri)

Malatya'da çıkan örtü yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı.

Malatya Haberleri İHA 12.07.2021 - 06:27

Alevler arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Malatya Haberleri - İHA,

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi Demirci Küme Evleri mevkiinde derelik alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı örtü yangını çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Su tutularak serinletilen kaplumbağa daha sonra doğal ortama salındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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