Kayıp olarak aranıyordu, baraj gölünde cansız bedeni bulundu

Malatya'da 10 gündür kayıp olarak aranan 55 yaşındaki Hasan Bora'nın, Karakaya Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulundu.

Kayıp olarak aranıyordu, baraj gölünde cansız bedeni bulundu

'da sabah saatlerinde Kuluşağı Mahallesi yakınlarındaki Karakaya Baraj Gölü kıyısında su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekipler, cesedi kıyıya taşıdı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin 10 gündür kayıp olarak aranan Hasan Bora'ya (55) ait olduğu belirlendi.

Hasan Bora'nın cenazesi, yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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