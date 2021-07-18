Malatya'da depo olarak kullanılan ahırda çıkan yangında 2 ton tütün yandı (Malatya Haberleri)

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde depo olarak kullanılan ahırda çıkan yangında 2 ton tütün zarar gördü.

Malatya Haberleri 18.07.2021 - 16:34

Malatya'da depo olarak kullanılan ahırda çıkan yangında 2 ton tütün yandı

Alınan bilgiye göre, Sürgü Mahallesi'nde Ahmet Bayram'a ait depo olarak kullanılan ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini görenler durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında 2 ton tütün zarar gördü.

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