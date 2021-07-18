Malatya'da depo olarak kullanılan ahırda çıkan yangında 2 ton tütün yandı

Malatya Haberleri 18.07.2021 - 16:34
Alınan bilgiye göre, Sürgü Mahallesi'nde Ahmet Bayram'a ait depo olarak kullanılan ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini görenler durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında 2 ton tütün zarar gördü.
Malatya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Malatya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.