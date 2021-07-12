Malatya'da sahte dekontla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı, Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen dolandırıcılık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.



Ekipler, 2 kişinin almış oldukları malzeme ve ürünler karşılığında verilen hesap numaralarına ilişkin sahte dekont oluşturup satıcıya göndererek 7 dolandırıcılık yapıldığını belirledi.



Bu kapsamda farklı noktalarda bulunan güvenlik kameralarının 72 saatlik kayıtlarını inceleyen ekipler, 7 olayda 93 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüpheliler A.D. ve M.A'yi yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.