Malatya'da sahte dekontla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Malatya Haberleri Anadolu Ajansı 12.07.2021 - 13:04
Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı, Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen dolandırıcılık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, 2 kişinin almış oldukları malzeme ve ürünler karşılığında verilen hesap numaralarına ilişkin sahte dekont oluşturup satıcıya göndererek 7 dolandırıcılık yapıldığını belirledi.
Bu kapsamda farklı noktalarda bulunan güvenlik kameralarının 72 saatlik kayıtlarını inceleyen ekipler, 7 olayda 93 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüpheliler A.D. ve M.A'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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