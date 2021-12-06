Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1919 parça malzeme ele geçirildi.

Haberler - Malatya Haberleri Anadolu Ajansı 06.12.2021 - 12:07
Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Darende ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli şahsın aracında ve üzerlerinde arama yaptı.
Aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1907 gümüş sikkeyle 12 obje olmak üzere 1919 malzeme ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler adli mercilerce serbest bırakıldı.
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