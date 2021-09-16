Malatya'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Malatya Haberleri Anadolu Ajansı 16.09.2021 - 15:07
Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve aşırı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen 2 zanlının yakalanması için Doğanşehir ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda, örgütsel paylaşımın yapıldığı 2 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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