Malatya'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve aşırı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen 2 zanlının yakalanması için Doğanşehir ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Adreslerdeki aramalarda, örgütsel paylaşımın yapıldığı 2 cep telefonu ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.





