Malatya'da tüfekle vurulan çocuk hayatını kaybetti

Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı,

Şanlıurfa'dan ilçeye ailesiyle mevsimlik işçi olarak gelen Z.K, (16) iddiaya göre kayısı bahçesinde beraber kaldığı ve akrabası olan bir yakını ile silahla şakalaşırken tüfek ateş aldı.

Saçmaların isabet ettiği Z.K, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 15 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.