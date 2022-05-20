Malatya'da uyuşturucu operasyonunda el yapımı patlayıcı ve silahlar ele geçirildi

Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik ile Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince yapılan teknik takip sonunda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet el yapımı patlayıcı, 9 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 tabanca, 500 fişek, 1 kesici alet ile 364 gram uyuşturucu madde, 7 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.



Yakalanan 3 zanlıdan ikisi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Gözaltındaki diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecek.

