Malatya'da uyuşturucu operasyonunda el yapımı patlayıcı ve silahlar ele geçirildi

Haberler - Malatya Haberleri Anadolu Ajansı 20.05.2022 - 10:30
Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik ile Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince yapılan teknik takip sonunda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet el yapımı patlayıcı, 9 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 tabanca, 500 fişek, 1 kesici alet ile 364 gram uyuşturucu madde, 7 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Yakalanan 3 zanlıdan ikisi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Gözaltındaki diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecek.
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