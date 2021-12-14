Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilogram eroin ele geçirildi (Malatya Haberleri)

Malatya'da, bir yolcu otobüsünde valiz içerisine gizlenmiş 12 kilo 50 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Malatya Haberleri Anadolu Ajansı 14.12.2021 - 11:37

Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilogram eroin ele geçirildi

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol edildi.

Doğudan batı illerine sefer yapan bir yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği "Neptün"ün de katıldığı aramada, bir yolcu valizinin içerisinde 12 kilo 50 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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