Mardin'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü (Mardin Haberleri)

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yangın çıkan marketin deposunda hasar oluştu.

Mardin Haberleri Anadolu Ajansı 17.09.2021 - 12:16

Mardin'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Mardin Haberleri - Anadolu Ajansı,
Turgut Özal Mahallesi'nde devlet hastanesi karşısında bulunan marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, 7 araç ve 23 itfaiye personelinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Marketin deposunda yangın nedeniyle hasar oluştu.


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