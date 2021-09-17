Mardin'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Mardin Haberleri - Anadolu Ajansı,

Turgut Özal Mahallesi'nde devlet hastanesi karşısında bulunan marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.



Yangın, 7 araç ve 23 itfaiye personelinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.



Marketin deposunda yangın nedeniyle hasar oluştu.





