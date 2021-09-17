Mardin'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Mardin Haberleri Anadolu Ajansı 17.09.2021 - 12:16
Mardin Haberleri - Anadolu Ajansı,
Turgut Özal Mahallesi'nde devlet hastanesi karşısında bulunan marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın, 7 araç ve 23 itfaiye personelinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Marketin deposunda yangın nedeniyle hasar oluştu.
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