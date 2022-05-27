Antalya'da ailelerinin kaybolduklarını bildirdiği iki arkadaş Fethiye'de bulundu

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 27.05.2022 - 17:00
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, Antalya'da 20 Mayıs'ta polise başvuran iki aile, 18 yaşındaki Ş.S.D. ile 17 yaşındaki erkek arkadaşı S.K.D. (17) için kayıp müracaatında bulundu. Polis ekipleri, iki arkadaşın bulunması için Antalya ve çevre illerde arama çalışması başlattı.
Fethiye'de bir iş yerinde oldukları belirlenen iki arkadaş, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince polis merkezine götürüldü.
Emniyette ifadeleri alınan Ş.S.D. ve S.K.D, kendilerine kötü muamelede bulunduklarını ileri sürdükleri ailelerine teslim edilmeyi istemedi.
Ailelerin televizyon programı aracılığıyla da aradığı S.K.D. çocuk evine gönderildi, diğeri ise ifadesinden sonra emniyetten ayrıldı.
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