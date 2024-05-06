Muğla'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Komutanlığı ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında “Kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapmak, uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'yi yakaladı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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