Bodrum'da fırtına: 1 tekne karaya oturdu, iskeleler yerinden söküldü

Haberler - Muğla Haberleri 30.11.2021 - 19:13
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısının yapıldığı bölgeler arasında bulunan Bodrum'da sabah saatlerinde fırtına etkisini göstermeye başladı. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan lodos fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Yalıkavak'ta demirleyen bir tekne sürüklenerek karaya oturdu. Teknede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çekici ve dalgıç yardımıyla tekneyi kurtarmak için ekipler bölgede çalışma başlattı. Yazın yerli ve yabancı turistin güneşlendiği kumsallar ise dev dalgaların arasında kaybolurken, birçok iskele yerinden söküldü. Dalgaların boyu yer yer 3 metreyi geçerken, parçalanan iskelelere ait tahta parçaları sahil boyunca yayıldı. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitireceği belirtildi.
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