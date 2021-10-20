Bodrum'da ölü caretta caretta bulundu

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 20.10.2021 - 19:03
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, Peksimet Mahallesi Kadıkalesi Ormancılar Sitesi sahilinde, site sakinleri bir deniz kaplumbağasının kıyıda hareketsiz olduğunu fark etti.
Yanına yaklaştıklarında kabuğunun üzerinde deniz salyası olduğu görülen kaplumbağanın öldüğünü anlayan vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.
Kaplumbağa ekiplerce sahilden alındı.
Muğla Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Muğla Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.