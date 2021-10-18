Fethiye'de sera naylonu satan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,



Karaçulha Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde Bilal Erdoğan'a ait sera naylonu ve zirai ürünlerin satıldığı iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Hızla yayılan ve iş yerini tamamen saran alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgeye Fethiye ve Seydikemer'den itfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.



Ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangın, çevresindeki iş yerlerine sıçramadan yaklaşık 4 saatte söndürüldü.



Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.





