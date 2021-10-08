Muğla'da 2 bin 24 kişilik Turgutreis Öğrenci Yurdu açıldı



Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Yurt Müdürü Memet Tümer ve Yatırım İnşaat Şube Müdürü Nihat Ekinciler, yurda gelen öğrencileri çiçeklerle karşıladı.



Yurdun açılışında öğrencileri ve velileri karşılayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, bugün itibarıyla 2 bin 24 öğrenci kapasiteli birinci etap öğrenci yurdunu hizmete sunduklarını söyledi.



1500 erkek ve 524 kız öğrencinin yurtlara yerleştiğini belirten İlman, kız öğrenciler için yılbaşına kadar, belki daha öncesinde 2 bin 24 kapasiteli bir yurdun daha hizmete gireceğini dile getirdi.



İlman, şu anda herhangi bir barınma sorununun olmadığını, tüm öğrencilerin yerleştiğine vurgu yaparak, diğer öğrenci yurdunun da açılmasıyla yurt kapasitesinin, başvuran ve talep eden öğrencilerden daha fazla olacağını ifade etti.



2021 yılı başlarında aynı bölgede yapılmaya başlanan üçüncü etap yurt inşaatı ile birlikte gelecek yıl 1350 kişi kapasiteli bir yurdun daha hizmete gireceğini anlatan İlman, şunları kaydetti:



"Böylelikle sadece bu alandaki yurtlarımız 5 bin 400 kişi kapasitesine ulaşmış olacak. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de Muğla'da yurt talep eden tüm öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanacağını söyleyebilirim. Önümüzdeki yıllarda da ihtiyaç doğrultusunda çalışmalara, yatırımlara devam edeceğiz. Bu vesileyle bu yurdumuzun gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, ilimizin vekillerine, bize destek veren siyasilerimize ve destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum."



Yurda gelen ilk öğrenciler ve velileri ise yurtların beş yıldızlı otel konforunda olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

